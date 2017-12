UNO-Vollversammlung huet d'Trump-Decisioun, fir Jerusalem als israelesch Haaptstad unzëerkennen, fir net valabel erkläert. 128 Staaten ware fir déi entspriechend Resolutioun, dorënner och Lëtzebuerg. 35 Länner hu sech enthalen, 21 Staate waren net present, 9 UNO-Memberen hu mat "Nee" gestëmmt, ënnert hinnen Israel an d'USA.



D'Resolutioun vun der Tierkei ass reng symbolesch an huet vëlkerrechtlech gesi keen Impakt.



De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn bedauert, datt eng Zwee-Staate-Léisung wéinst dem Virstouss vum US-President elo a Fro gestallt wier.



De Jean Asselborn



De Jean Asselborn (2)



Fir de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn geet d'Verhale vun den USA net an déi richteg Richtung, et wier groussen Drock gemaach ginn an et wiere Menacen ausgeschwat ginn, fir datt keen den USA widdersprécht.

De Jean Asselborn iwwert d'UN-Vollversammlung



Et wier e schlechten Dag fir d'UNO gewiescht, seet de Lëtzebuerger Diplomatiechef, dee bedauert, datt et beim Vott an der UNO-Vollversammlung keng gemeinsam europäesch Positioun gouf. Lëtzebuerg hätt an de leschten 2 Deeg jiddefalls alles versicht fir eng gemeinsam europäesch Positioun ze fannen.Den US-President Donald Trump hat scho virum Vote alle Staaten déi géint d'USA stëmmen dermatter gedreet, datt se d'finanziell Mëttele gestrach kréien.

D’Palestinenser wäerte kee Friddensplang vun den USA acceptéieren

Dat huet de Palestinenserpresident Mahmoud Abbas um Freideg annoncéiert, nodeems e mam franséische President Emmanuel Macron eng Entrevue hat. D’Decisioun vun den USA Jerusalem als Haaptstad vun Israel unzëerkennen hätt si diskreditéiert. Dem Macron no, géif et keng aner Solutioun am Konflikt ginn, wéi d'Zwee-Staate-Léisung.