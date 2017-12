© afp

Weider 26 Persoune solle blesséiert gi sinn. Eleng am Beräich vun der Sauna sollen d'Pompjeeën 20 Läiche fonnt hunn. Weider heescht et, dass d'Zuel vun den Doudesaffer weider klamme kéint.De Groussdeel vun den Affer soll de Brand ze spéit bemierkt hunn a konnt de Flamen dunn net méi entkommen. D'Feier soll am Parking ausgebrach sinn a soll sech vun do op dat ganzt Gebai ausgebreet hunn.Leit, déi sech op eng Terrasse rette konnten, si vun do aus op Loftkëssen erofgesprongen.D'Feier ass mëttlerweil gréisstendeels geläscht an am Grëff, d'Pompjeeë fäerten awer am Gebai nach weider Affer ze fannen.Wéinst dem Feier gouf an Tëschenzäit och eng Manifestatioun am Zesummenhang mat den Olympesche Wanterspiller ofgesot.E Freideg sollt eigentlech zu Jecheon déi Olympesch Flam iwwerreecht ginn.