Am Kader vun enger Razzia goufen zu Istanbul méi wéi 26 Dausend antik Géigestänn confisquéiert, dorënner Bijouen, Figuren an Dolcher. 13 Verdächteger goufe festgeholl. Et war déi gréisste Razzia géint presuméiert Konschtschmuggler an der Geschicht vun der Tierkei.