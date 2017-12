© AFP (Archiv)

De kubanesche Staatschef Raùl Castro trëtt am Abrëll d’nächst Joer zeréck, dat huet déi kubanesch Nationalversammlung decidéiert. Den 19. Abrëll gëtt een neie Stattsconseil gewielt, deen dono decidéiert, wien de Successeur zu Havanna gëtt. U sech war dat Ganzt fir Februar geplangt.

Zanter 2008 ass de jonke Brudder vum Revolutiounsleader Fidel Castro Staatschef vu Kuba. 2011 huet hien dann d'Successioun vu sengem Brudder un der Spëtzt vun der Kommunistescher Partei iwwerholl, nodeem de Fidel aus gesondheetleche Grënn dëse Posten net méi konnt iwwerhuelen.Während der kubanescher Revolutioun huet de Raùl Castro un der Säit vu sengem Brudder an dem Che Guevara géint den Diktator Batista gekämpft an huet och dowéinst verschidde Joren am Prisong verbruecht.Während der Presidentschaft vum Fidel Castro stoung de Raùl sengem Brudder ëmmer als Vize un der Säit. Den 31. Juli 2006 gouf de Raùl Interims-President vu Kuba, well de Fidel Castro wéinst enger schwéierer Operatioun gesondheetlech net op der Héicht war, fir d'Land zu deem Moment ze féieren.Bei der Nationalversammlung vum 20. Januar 2008 hunn 99,3 Prozent vun de Stëmme hie gewielt an de 24. Februar gouf hien offiziell als President vum Staatsrot an zum President vum Ministerrot gewielt, nodeem de Fidel Castro just e puer Deeg virdrun annoncéiert hat, datt hie bei dëse Wahlen net méi géif untrieden. 2013 hat de Kongress dës Poste vum Raùl Castro nach eng Kéier fir 5 Joer verlängert.Fir eng gréisser Iwwerraschung hat de Raùl Castro gesuergt, wéi hien bei der Trauerfeier fir den Nelson Mandela den 10. Dezember 2013 zu Johannesburg dem amerikanesche President Barrack Obama d'Hand ginn hat. Domadder hu béid eng nei Ära an der Bezéiung tëscht béide Länner gestart an d'USA huet verschidden Embargoe géint Kuba opgehuewen esou wéi och d'Land vun der Lëscht vu Länner, déi den Terror ënnerstëtzen, erofgeholl.Am Mäerz 2016 war den Obama dunn als éischten US-President zanter 88 Joer fir eng offiziell Staatsvisitt a Kuba gereest.