A ganz Katalounie war um Donneschdeg de Moie keng Schoul, well déi Gebaier als Wahlbüroe gebraucht goufen.Gedanken iwwer de Fall vun enger Onofhängegkeet, déi jee no Wahlresultat net vum Dësch wier, mécht sech och den, e Lëtzebuerger, deen e bëssen ausserhalb vun Barcelona lieft. Fir hien ass de grousse Problem, datt kee Mënsch weess, wat géif passéieren, wa Katalounien onofhängeg géif ginn, well e Plang, wat een da wéilt maachen, gouf ni publizéiert. Ma vill Leit a Katalounien wielen éischter mam Häerz. Well schonn laang gëtt et dëse Konflikt tëscht der Regioun a Spuenien, während der Franco-Diktatur huet ee mol kee Katalanesch dierfte schwätzen. D'Leit stelle sech bei dëser Wiel, wéi och scho beim Referendum, net d'Fro, wéi eng Konsequenzen eng Onofhängegkeet fir d'Regioun, ma och fir Spuenien kéint hunn.D'dogéint gleeft net wierklech drun, datt d'Katalounen et eescht mengen, mat der Onofhängegkeet. Hir kënnt et éischter esou vir, wéi wann een zwar gär a vill dovunner géif schwätzen, mä een u sech guer net op déi Situatioun virbereet wier. Si vergläicht et e bësse mat engem Teenager, deen doheem wëll fortgoen. D'Dier vum Elterenhaus gëtt hannert sech zougeklaakt, ma en ass awer net virbereet. Hien huet kee Plang, keng Kreditkaart an der Täsch, ma just de Schlofsak um Réck.