Eng wackeleg Regierung an Däitschland kéint zu engem Biewen an Europa féieren, esou de Gabriel, fir deen awer iwwert eng CSDU/CSU-Regierung ka geschwat ginn. An der SPD géifen et Stëmme ginn déi dëst als valabel Alternativ géinge gesinn.



D'Sondéierungsgespréicher tëscht der Unioun an de Sozialdemokrate sollen de 7. Januar ufänken an den 12. Januar ofgeschloss ginn. Den 21. Januar da soll op engem SPD-Parteidag driwwer ofgestëmmt ginn, ob mat Koalitiounsgespréicher ugefaange gëtt.