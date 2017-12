Am Repräsentantenhaus an am Senat gouf et de Feu Vert fir d'Finanzéierung ëm 4 Wochen ze verlängeren, sou datt d'Administratioune weider kënne finanzéiert ginn.



Et bleiwen also lo weider 4 Wochen fir am Budgets-Konflikt eng Léisung ze fannen.