Et ass notamment geplangt fir weider a Rakéiten-Ofwier-Systemer ze investéieren.

Am Sanktiounen-Katalog vun de Vereenten Natioune géint Nordkorea, gëtt et anscheinend nach Loft no uewen. D'UN-Diplomaten hunn elo nämlech nei Mesure géint Pjöngjang geholl, nach ëmmer aus dem selwechte Grond: ëmmer nees gi Rakéite getest. An Zukunft sollen dofir Pëtrolsproduiten, wéi zum Beispill Diesel a Bensin, nach méi limitéiert ginn. Amplaz zwou Millioune Barrel pro Joer, kritt Pjöngjang vun 2018 un just nach 500,000 Barrel am Joer.