Zu Athen ass um Freideg de Moie fréi virun engem Geriicht eng Bomm an d’Luucht gesprengt ginn. Et gouf kee blesséiert.

Ronn 40 Minutten virun der Attack hat een Onbekannten ee Medienorgan virun der Dot gewarnt. D’Police krut dofir d’Strooss mat Zäiten evakuéiert. Et gouf kee blesséiert, ma d’Fassade vum Gebai wier beschiedegt ginn.Zanter e puer Joer gi lénksorientéiert Autonomer fir esou Attacke responsabel gemaach, well si domadder géint d’Finanzpolitik am Land wëlle protestéieren.