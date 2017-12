Den Täter huet, dem australesche Regierungschef Turnbull no, als Motiv fir seng Dot dat schlecht Behandele vun de Moslemen am Land genannt. Allerdéngs géif et weider keng Indicë ginn, datt de Mann am Optrag vun enger terroristescher Grupperéierung agéiert huet, oder Lienen mat esou enger hätt, esou den Turnbull. Hei géif et sech ëm een isoléierten Tëschefall handelen. Den Enquêteuren no, huet de Mann psychesch Problemer an eng Drogevergaangenheet.



18 Persoune goufen bei der Attack blesséiert, verschiddener méi uerg.