Konkret reprochéieren d’Affekoten dem Donald Trump, datt hien iwwert seng Geschäfter am Ausland Suen an aner Opmierksamkeeten zum Beispill vun anere Regierungen kritt hätt, dat iwwert seng Hoteller a Golfplazen.De Riichter allerdéngs argumentéiert, datt dëst eng Affär tëscht dem Kongress an dem President wier. Ee Geriicht hätt sech do net anzemëschen.