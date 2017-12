Well si israelesch Zaldote mat Steng attackéiert hunn, hunn dës op d'Ugräifer geschoss an dobäi zwou Persounen déidlech verwonnt.

© AFP (Archiv)

Et goufen nei Onrouen an der Gazasträif. Nom moslemesche Freidesgebiet ass ee Palästinenser ëm d'Liewe komm, 6 anerer si blesséiert ginn.



Eng Porte-Parole vun der israelescher Arméi mellt, israelesch Zaldoten hätte misste schéissen, nodeems si vu Palästinenser mat Steng attackéiert gi wieren.



De Chef vun der radikalislamescher Hamas am Gaza hat fir e Freideg zu engem Dag vum Blutt opgeruff. D'Palästinenser sollten dogéint protestéieren, datt d'USA Jerusalem als israelesch Haaptstad unerkannt hunn.



Op enger ganzer Rei Plaze goufen et Demonstratiounen, am Ganze sollen eng 900 Palästinenser op d'Strooss gaang sinn.