No de Wahlen a Katalounien: Lëtzebuerger op der Plaz (23.12.2017) De Petz Bartz huet zu Barcelona d'Emotioune virun an no de Wahlen fir eis festgehalen. Hien huet mat Lëtzebuerger dohanne geschwat wéi si d'Wahlen erlieft hunn.

Eng Léisung ass och sou séier net a Siicht. De Chef vun de Separatisten, Carlos Puigdemont feiert am Exil an der Belsch säi Succès. Ma zu Madrid ass ee sech eens: D'Wahl ass fir de spuenesche Regierungschef Mariano Rajoy eng Katastroph, seng Partei verléiert 8 vun den bis ewell 11 Sëtz am Regional-Parlament.



D'Katalounen hunn dem Premier den Asaz vu massiver Police Gewalt während dem illegalen Onofhängegkeets-Referendum deemno wuel net vergiess.



Wann de Puigdemont et elo packt, bis Mëtt Abrëll mat den anere separatistesche Parteien am Parlament Divergenzen aus dem Wee ze raumen an eng Regierung ze forméieren, da kéint sech d'Situatioun tëscht Barcelona a Madrid nach weider zouspëtzen.



Bis dohinner geet et Katalounien awer net besser. D'Regioun huet duerch den Konflikt elo scho wirtschaftlech gesinn, vill missen abéissen. Iwwer 3.000 Entreprisen hunn hire Sëtz schonn an eng aner Regioun verluecht an auslännesch Investitioune sinn ëm 75 Prozent zeréckgaangen.