D'Regierung vum US-President Donald Trump wëll Waffen un d'Ukraine liwweren. Den amerikaneschen Sender ABC schwätzt vun Panzerrakéiten.



Domat wéilten d'USA d'Efforten vun der Ukraine ënnerstëtzen, fir hir eegen Souveränitéit ze behalen an hir territorial Integritéit ze schützen.



Dës Mesure dierft déi souwisou schonn ugespaante Relatioun tëscht den USA a Russland nach weider strapazéieren. Zanter iwwer 3 Joer gëtt am Osten vun der Ukrain gekämpft, dobäi sinn UN-Informatiounen no schonn iwwer 10.000 Mënschen ëm d'Liewen komm.