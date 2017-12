© Input Presse

© Input Presse © Input Presse © Input Presse « ZréckWeider »

Géint 17.15 Auer ass eng 46 Joer al Automobilistin, déi aus Pellingen an Direktioun Tréier ënnerwee wor, an enger laanger Rietskéier op d'Géigespur geroden a krut do en Auto ze paken, deen hir entgéint koum.D'Fra am éischte Won an déi 2 Leit am aneren Auto goufe bei der Kollisioun uerg blesséiert. Si goufen vun de Rettungsequippe betreit a koumen dunn an d'Spidol op Tréier.D'B268 war fir e puer Stonnen komplett fir den Trafic gespaart. Op Uerder vum däitsche Parquet gouf de Miess- an Erkennungsdéngscht op d'Plaz geruff.Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Pellingen a Konz, d'Beruffspompjeeën vun Tréier mat 2 Rettungsween an dem DRK Zerf, 2 Samusdokteren an d'Police vun Tréier a Saarburg.