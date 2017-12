© AFP

Am mëttelamerikanesche Land goufe bis Enn November iwwer 23.000 Homiciden enregistréiert. eleng am Mount November goufen 2.212 Morde konstatéiert, am Oktober war den Taux mat 2.380 am héchste wéi all déi aner Méint. Dat sinn awer just déi offiziell Zuelen.



E Freideg koum zum Beispill d'Nouvelle, dass ee 17 Joer ale mexikaneschen Youtube-Star ëmbruecht gouf. Kuerz virdrun hat hien an engem Video ee bekannten Drogeboss beleidegt. Ob et tëscht deenen 2 Evenementer och e reellen Zesummenhang gëtt, ass awer nach net gekläert.