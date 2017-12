Uganks Dezember ass d'Feier a Kalifornien ausgebrach, elo huet et sech zum schlëmmste Brand an der Geschicht vum US-Bundesstaat entwéckelt.

Iwwer 110.000 Hektar Land si verbrannt zanter d'Flamen de 4. Dezember ausgebrach sinn. Dat hunn déi zoustänneg Autoritéiten e Freideg matgedeelt. 1.063 Gebaier si verbrannt an de Gesamtschued läit mëttlerweil bei iwwer 177 Milliounen Dollar.D'Suitte vum "Thomas"-Feier sinn domat méi uerg wéi beim "Cedar"-Feier am Joer 2003, dat bis ewell op Plaz 1 op der Lëscht vun de schlëmmste Bränn a Kalifornien stoung, zanter dem Ufank vun den Opzeechnungen 1932.Ronn 2.800 Pompjeeën sinn nach ëmmer onermiddlech am Asaz fir géint d'Flamen unzekämpfen, déi zanter Dezember elo zu 65% ënner Kontroll sinn. Zéngdausende Leit hu sech missen a Sécherheet bréngen. Ee Pompjee ass de 14. Dezember am Bezierk Ventura ëm d'Liewe komm. Do virdrun war eng 70 Joer al Fra dout an hirem Auto fonnt ginn. Si war bei engem Accident op der flucht virum Feier ëmkomm.