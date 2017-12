Internat.: Am meeschte gelies

Engem Sondage no, deen an der Bild public gemaach gouf, géifen déi Liberal zouleeën a kéimen op 10,5 %. D'Unioun läit bei 33%, d'SPD verléiert a kënnt nach op 20%, d'AFD läit bei 13%, déi Lénk op 10% an déi Gréng op 9,5 %.