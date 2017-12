Dëst Joer sinn iwwer 3.100 Flüchtlingen op hirem Calvaire iwwer d'Mëttelmier ëm d'Liewe komm. D'lescht Joer waren et der iwwer 4900. Dat mellt déi international Organisatioun fir Migratioun.2017 wären eng 170.000 Leit sécher iwwer dee Wee an Europa ukomm, dat wäre gutt 50 Prozent manner wéi zejoert. D'Zuel vun de Leit, déi versichen, iwwer d'Mëttelmier ze kommen, wär also zeréckgaangen, deemno och d'Zuel vun Doudegen, mä net am selwechte Mooss.Weltwäit si bis kuerz viru Chrëschtdag iwwer 5.300 Flüchtlingen ëm d'Liewe komm, 2016 louch deen traurege Chiffer nach bei 7.800.An dem Kontext schwätzt den italieneschen Inneminister elo vun engem historeschen Ament. D'italienescht Militär huet nämlech fir d'éischte Kéier Flüchtlingen direkt vu Libyen aus an Italien bruecht. 162 Leit aus dem Jemen, Somalia, Erithrea an Ethiopien, déi vum Flüchtlingswierk vun de Vereenten Natiounen als besonnesch fragil agestuuft goufen (Kanner, krank Leit, eeler Leit a Familljen), konnte vun e Freideg Owend un eriwwer bruecht ginn.Méiglech gemaach gouf dës Aktioun vun der italienescher Kierch, zesumme mam Inneministère. Poren, Familljen a verschidde kierchlech Uerde këmmere sech ëm d'Ënnerbréngung. Finanzéiert gëtt dës mat Sue vu Kierchesteieren.De Poopst Franziskus schwätzt vun engem Virbild, an dat net just fir ganz Italien, ma och fir Europa.