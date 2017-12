Wéinst dem Tropestuerm Tembin sinn op de Philippinnen mëttlerweil op d'mannst 200 Mënschen ëm d'Liewe komm, 144 ginn der nach vermësst an Zéngdausende Leit hu missen hiert Doheem verloossen. Dat internationaalt Rout Kräiz schwätzt vu 70.000 Leit, déi sech hu mussen deplacéieren.D'Philippinnen si gewinnt u Tropestierm, pro Joer passéieren eng 20 Stéck den Inselstaat, ma d'Insel Mindanao mat 20 Milliounen Awunner, déi momentan staark concernéiert ass, bleift normalerweis verschount.De schlëmmste Stuerm an de leschte Jore war den "Haiyan", deen am November 2013 7.350 Mënschen d'Liewe kascht hat.An domat awer net genuch fir de fënnefgréissten Inselstaat vun der Welt. E Samschdeg den Owend gouf et och e grousst Feier an engem Akafszentrum an der Stad Davao. Dosende Leit waren agespaart a koumen néierens eraus.D'Iwwerliewenschancë vun de 37 Vermësste léich bei null, sot de philippinnesche President Rodrigo Duterte, deen d'Famille vun de vermëssten, presuméierten Affer besiche war.