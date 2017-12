Dës wäre gläichzesetze mat engem komplette wirtschaftleche Blockage, sou heescht et um Sonndeg an enger Erklärung aus dem Ausseministère. Hannert dëser Resolutioun stéingen d'USA, déi eng feindlech Politik géinge bedreiwen. Pjöngjang dreet den Amerikaner an all hire Supporter: Si missten en héije Präis fir déi nei Mesurë bezuelen.Virgesinn ass, dass Pjöngjang an Zukunft just nach e Véierel vun de bis ewell importéierte Pëtrolsproduite kritt. Amplaz 2 Millioune Barrel pro Joer ginn et der elo 500.000. Dat wëll Nordkorea sech no zeg Warnungen awer net drun gehalen huet, fir keng Atom- a Rakéitentester méi ze maachen.