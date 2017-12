Et ginn awer Exceptiounen, zum Beispill op Chrëschtdag.No enger längerer Paus schellen d'Klacke vun der beléifter Touristenattraktioun also elo nees reegelméisseg bis den 1. Januar.Bis 2021 soll de 96 Meter héijen an 160 Joer alen Tuerm an d'Auerewierk renovéiert ginn. Dat kascht ëmgerechent 69 Milliounen Euro.