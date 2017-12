© AFP (Archivbild)

Den Donald Trump hat jo eng Partie Restriktiounen en Place gesat fir Flüchtlingen, déi an d'USA wëlle reesen. Dobäi geet et virun allem ëm Leit aus 11 muslimesche Länner, haaptsächlech am Noen Osten an an Afrika.E Bundesriichter zu Seattle huet dës Mesuren elo fir deelweis onzoulässeg erkläert. Et misst schliisslech Exceptioune gi fir Flüchtlingen, déi reell Relatioune mat enger Persoun oder eng Organisatioun a den Vereenegten Staaten hunn.D'Arees-Verbuet dierft zum Beispill kee Mënsch drun hënneren, bei seng Famill ze kommen.