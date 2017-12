Internat.: Am meeschte gelies

An 20 Stied goufen et Aktiounen, déi gréisst war zu Moskau.D'Leit wëllen Drock op déi zoustänneg Wahlkommissioun maachen. Si fäerten, datt den Nawalny sech fir d'Wahlen am Mäerz net däerf opsetzen.Den 41 Joer alen Oppositiounspolitiker a Kreml-Géigner kéint bei de Wahlen den Haaptkonkurrent vum aktuelle President Wladimir Putin ginn.