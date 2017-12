Internat.: Am meeschte gelies

Irakesch Truppen zu Tikrit © AFP (Archiv)

Am Ganze koume 7 Leit ëm d'Liewen.



An der Géigend vun Tikrit ass den IS nach ëmmer aktiv. Dat obwuel déi irakesch Autoritéiten den 9. Dezember annoncéiert haten, datt d'Land vun der Terrormiliz befreit wier.