20 Leit, alles Membere vun enger eenzeger Famill, koume bei engem Busaccident ëm d'Liewen, wéi se sollten an eng Chrëscht-Mass fueren. Den Accident war eng 200 Kilometer nërdlech vun der Haaptstad Manila. De klenge Bus, an deem d'Famill souz, ass bei engem Iwwerhuelmanöver mat engem méi grousse Bus kollidéiert. Nieft den Doudesaffer sinn am klenge Bus 9 Blesséierter ze bekloen, am anere Gefier goufe 17 Mënsche verwonnt.Op de Philippinen gëtt iwwerdeems eng Enquête opgemaach wéinst dem dramatesche Feier an engem Centre commercial, bei deem wuel op d'mannst 37 Leit ëmkomm sinn.D'Philippinen kämpfe jo den Ament och mat de Suitte vum Tropestuerm Tembin, dee méi ewéi 200 Leit d'Liewe kascht huet.