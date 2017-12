Wéi et heescht, soll den Attentäter sech an der Entrée vum Gebai vum afghanesche Geheimdéngscht an d'Luucht gesprengt hunn, dat zu der Zäit, wou d'Personal grad op d'Aarbecht koum. Bei den Affer handelt et sech dann och ëm Zivilisten. Dräi Leit goufe verwonnt.D'Hannergrënn si bis ewell net gekläert an d'Dot gouf nach net revendiquéiert.