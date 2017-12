D'Land mécht et also den USA no, den US-President Donald Trump hat déi Annonce jo rezent gemaach. De President Morales huet erkläert, datt hien no engem Gespréich mam israelesche Premier Netanjahu decidéiert hätt, fir dëse Schrëtt ze maachen. D'UN-Vollversammlung hat d'USA jo d'lescht Woch wéinst der ëmstriddener Decisioun majoritär veruerteelt.