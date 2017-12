De Poopst huet ënnert anerem den Appell gemaach, datt zu Jerusalem Fridde soll sinn. Hien hofft, datt et nees en Dialog tëscht de Parteie wäert ginn, fir zu enger Zwee-Staate-Léisung ze kommen. Och d'Situatioun op der koreanescher Hallefinsel gouf ugeschwat. De Chef vun der kathoulescher Kierch hofft op e géigesäitegt Vertrauen.



Nom Chrëschtmessage gouf et de Segen "Urbi et Orbi". Op der Péitersplaz waren zéngdausende Leit erwaart, via Télé, Radio oder um Netz dierfte Millioune Leit op der Welt nogekuckt a gelauschtert hunn.