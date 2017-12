© Twitter

Et geet och Rieds vu 15 Blesséierter. Dat melle russesch Medien.Den Hannergrond bleift den Ament onkloer, Accident oder premeditéiert Aktioun. Et handelt sech ëm d'Statioun Slawjanski Bulwar.D‘Metro-Statioun läit am Westen vun der russescher Haaptstad, direkt un enger beléifter Haapt-Strooss an engem groussen Akaafs-Zenter