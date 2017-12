Nieft de Protester géint d'Fräiloossung, hunn awer Unhänger vum Fujimoi gefeiert. © AFP

Et ass eng Decisioun, déi d'Land spléckt. Eng 5.000 Mënsche sinn um Méindeg an der Haaptstad Lima op d'Strooss gaangen, fir ze protestéieren. Si reprochéieren dem Kuczynski, datt e säi Wuert net hält a se fuerdere säi Récktrëtt.De Staatschef hat seng Decisioun op Hellegowend bekannt ginn. D'Argument ass, datt de 79 Joer alen Ex-President Fujimori bei ganz schlechter Gesondheet wier, medezinesch Ënnersichungen hätten erginn, datt hie schlëmm krank wier an net méi ka geheelt ginn. D'Konditiounen am Prisong wiere fir de Fujimori liewesgeféierlech.Den Alberto Fujimoi hat 25 Joer Prisong kritt an hätt eigentlech nach bal 15 Joer missten ofsëtzen. Hie soll ënnert anerem fir d'Ermordung vu 25 Zivilisten Ufank de 90er Jore responsabel sinn, derbäi kommen ënner anerem Korruptioun a Verstéiss géint Mënscherechter.D'Decisioun vu senger fréizäiteger Fräiloossung kënnt zu engem delikaten Zäitpunkt. En Donneschdeg gouf driwwer ofgestëmmt, fir eng Prozedur ze lancéieren, fir den aktuelle Staatschef Pedro Pablo Kuczynski aus dem Amt ze huelen. De Kenji Fujimori, Fils vum Ex-President, hat sech iwwerraschend enthalen, zesumme mat 8 aneren Deputéierten. Déi geplangten Ofsetzung gouf evitéiert.