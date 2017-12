Et sti sech de fréiere Football-Profi George Weah an de Joseph Boakei géintiwwer, dat ass de Kandidat vun der Eenheetspartei.

De Weah (r.) am dem aktuelle Vizepresident vum Land Boakai. © AFP (Archiv)

Am éischten Tour hat de George Weah besser ofgeschnidden, ma wéinst massiven Onreegelméissegkeeten hat säi Konkurrent awer protestéiert.D'Land am Weste vun Afrika, wat vum Krich zerstéiert an nach vun der Ebola-Epidemie gezeechent ass, ass eent vun den äermste Länner op der Welt.