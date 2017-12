Et wier der Meenung vun der saarlännescher Ministerpresidentin no un der Zäit, datt nees all d'Bundeslänner un der Rei sinn.

© AFP (Archiv)

D'Ministerpresidentin vu Saarland Annegret Kramp-Karrenbauer fënnt, datt méi gerecht Liewensverhältnisser an Däitschland en zentraalt Thema an enger grousser Koalitioun misste ginn.Et wier elo un der Zäit, datt och nees de "Westen" méi d'Opmierksamkeet vun der Politik krit. No der Reunifikatioun wier sech op den Opbau vun den neie Bundeslänner konzentréiert ginn, ma elo missten d'Bundeslänner nees alleguer un der Rei sinn.D'Leit géinge constatéieren, datt d'Infrastrukturen zum Deel géingen ewechbriechen. Um Niveau vum Bund wier genuch finanzielle Spillraum fir an d'Regiounen ze investéieren.