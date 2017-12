Wéi et vum israeleschen Ausseministère heescht, hätt d'Decisioun vun den USA eng Well ausgeléist.

Israel ass op d'mannst mat 10 Staaten a Kontakt, déi eventuell hir Ambassade vun Tel-Aviv op Jerusalem verleeë wéilten, esou heescht et aus dem israeleschen Ausseministère. D'Decisioun vun den USA géing elo eng Well ausléisen.Ënner anerem goufen do Länner wéi Rumänien, Honduras, d'Philippinnen an de Südsudan genannt. Vu konkrete Verhandlunge kann awer, wéi et heescht, nach keng Rieds goen.Den US-President Donald Trump hat de 6. Dezember annoncéiert, fir Jerusalem als Haaptstad vun Israel unzëerkennen a war dowéinst op internationalem Plateau staark kritiséiert ginn, ënnert anerem d'UNO-Vollversammlung huet den amerikanesche Virstouss majoritär net gutt geheescht.