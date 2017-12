Internat.: Am meeschte gelies

Vu Säite vun der Regierung huet ee ronn 12 Affer ze bekloen.Am Biergerkrich am Jemen sinn 8.750 Mënschen zënter 2015 ëmkomm, 8,4 Millioune Leit riskéieren, enger Hongersnout ausgesat ze sinn. Derbäi kënnt eng schlëmm Cholera-Epidemie, déi et grad am Jemen gëtt.