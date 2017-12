An engem Fleegeheem an Thüringen ass en 61 Joer ale Mann bei engem Feier ëm d'Liewe komm.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP (Archiv)

Ermëttlungen no gouf et eng Reaktioun tëscht dem Beootmungs-Apparat vum Mann an senger Zigarett. D'Affer ass u senge schlëmme Verbrennunge gestuerwen.