Et gëtt bis ewell keng Indicen, déi drop schléisse loossen, dass et e Lien tëscht de Medikamenter an dem Accident gëtt, dat sot de Procureur vu Marseille en Dënschdeg de Moien der franséischer Press géintiwwer.





Et geet dobäi ëm dat uergt Bus-Accident zu Millas de 14. Dezember. E Schoulbus gouf do jo vun engem Zuch mat ewechgehol, 6 Jonker waren direkt dout, 5 weiderer goufe liewensgeféierlech blesséiert.





Ee vun den Affekoten vun den Hannerbliwwenen hat e Samschdeg gemengt, dass et eventuell kéint sinn, dass d’Fra, déi de Bus gefuer ass, Anti-Depressiva intus hat, an dës Si méiglecherweis beanträchtegt kéinten hunn. Et géif bis ewell awer näischt dorobber hindeiten, sot eben den zoustännege Procureur.