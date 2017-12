Wéinst der Affär ronderëm mat Salmonellen-kontaminéiert Puppelchers-Mëllech a Frankräich, gëtt et elo eng juristesch Enquête.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP (Archiv)

De Beräich vun der Santé publique vum Paräisser Parquet huet 4 Uschëllegungspunkten, dorënner « blessuren involontaires », a « mise en danger de la vie d’autrui ».





De Produzent Lactalis hat d’lescht Woch annoncéiert, dass sämtlech Produite vun Baby-Mëllech géifen zeréckgeruff ginn, ebe wéinst enger méiglecher Salmonellebelaaschtung.