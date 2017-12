Wéi de Républicain Lorrain schreift, hätt um Méindeg kuerz viru Mëtteg e Chauffer d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an hätt d'Leitplanken op der Héicht vu Féy ze pake kritt, wat den Airbag ausgeléist hätt. De jonke Mann vu 24 Joer wier dorops aus sengem Auto geklommen an iwwer d'Fuerbunn gelaf. Dunn awer krut en zweete Won, andeem eng Koppel mat Kanner souz, de Mann ze paken, datt op enger Streck, wou 110 Kilometer an der Stonn erlaabt sinn.De Mann koum mat ganz uerge Blessuren an d'Spidol.