Am Virfeld waren d'Autoritéite gewarnt ginn, datt ee vun de Männer, deen aus Schweden koum, an terroristesch Aktivitéite verwéckelt kéint sinn.

© AFP (Archiv)

Eng Spezial-Unitéit vun der Police huet am Zentrum vu Rotterdam e Méindeg schonns, 4 Männer verhaft, déi ënnert Terror-Verdacht stinn. Eng konkret Menace hätt et awer nach net ginn, sot en Dënschdeg de Moien den zoustännege Procureur.





3 vun de 4 Typpe géifen an Holland wunnen, bei deem 4. Mann handelt et sech ëm e Schwed, dee kuerz virdrun mat engem Fluch aus Stockholm ukomm wier.