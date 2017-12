Koalitiounsverhandlungen an Däitschland

Bei engem Refus vun där anerer Säit wat d'Propose fir eng EU-Reform ugeet, géif eng Koalitioun wéineg Sënn maachen, dat selwecht gëllt, wann d'Unioun insistéiert, datt gesetzlech verséchert Patiente méi schlecht behandelt ginn, ewéi privater. De Gabriel fuerdert d'CDU/CSU op, datt se kloer seet, fir wat si steet a wat se wëll ëmsetzen.



D'Schwieregkeeten, fir eng Koalitioun op d'Been ze stellen, hannerléisst hir Spuren an d'Kanzlerin Angela Merkel verléiert ëmmer méi de Support an der Populatioun. Just en décken Drëttel vun de Leit géing sech nach wënschen, datt d'Angela Merkel déi 4 Joer als Kanzlerin iwwerhaapt nach fäerdeg géing maachen. Dat seet e Sondage vum Institut YouGov, dee fir d'Agence dpa realiséiert gouf.