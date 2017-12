Och d'Sécherheet vu Reporter ass aktuell op ville Plazen net garantéiert an et gëtt probéiert, hinnen e "Maulkuerf" unzedoen, sou OSCE.

Eng Reporterin hält de Portrait vun hirem Aarbechtskolleg Ahmet Altan an d'Luucht, deen an der Tierkei viru Geriicht steet. © AFP

D'Sécherheet vu Reporter an d'Pressefräiheet sinn allgemeng esou staark menacéiert, wéi scho laang net méi. Dat seet d'Organisatioun fir Sécherheet a Cooperatioun an Europa.



Ënnert dem Deckmantel vun nationale Sécherheetsinteresse géing zum Beispill versicht ginn, fir kritesche Stëmmen e Maulkuerf unzedinn, heescht et vun der OSCE.



A 57 Memberlänner séizen iwwerdeems 170 Reporter am Prisong, déi meescht vun hinnen an der Tierkei.