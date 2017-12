Um Mëttwoch ginn an der Ukrain 380 Prisonéier tëscht der ukrainescher Arméi an de prorussesche Separatisten ausgetosch.

D’Ukrain wäert op hirer Säit 306 Prisonéier fräiloossen, d’Separatisten 74 Persounen. Dësen Austausch war schonn Ufank 2015 am Minsker Friddensaccord gereegelt hunn. Allerdéngs ass sech ni richteg un dat Ofkommes gehale ginn. Dofir gëllt den aktuellen Echange als Fonken Hoffnung.Um spéide Moie goufen dunn déi éischt 15 Prisonéier vun de pro-russesche Separatiste fräigelooss. D'Männer goufe mat Busser op den ukraineschen Territoire bruecht.Duerch eng rezent Wafferou, déi gréisstendeels agehale gouf, goufen iwwert d’Chrëschtdeeg och manner Blesséierter am Konflikt gemellt. Dagdeeglech goufen et soss an der Reegel honnerte Blesséierter.