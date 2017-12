Internat.: Am meeschte gelies

Dat hunn déi japanesch Autoritéiten e Mëttwoch decidéiert an domadder en Accord vun Ufank Oktober confirméiert. Wochelaang war an ëffentleche Sëtzungen iwwert dës Mesure debattéiert ginn, ob déi zwee Reakteren déi nei national Norme vun der Nuklearsécherheet respektéieren. Si stinn am gréissten Atomkraaftwierk Kashiwazaki un der westlecher Küst vu Japan.Zanter der Katastrophe vu Fukushima waren d’Reaktere vum Netz geholl ginn. Déi zwee Reakteren, déi elo nees ulafe sollen, si vum selwechten Typ, ewéi déi vu Fukushima.2015 scho ware Reaktere vun anere Bedreiwer nees héichgefuer ginn.