Vu WWF Däitschland huet et geheescht, datt déi Zuel nach ni esou grouss war, wéi et aktuell de Fall ass.

© AFP

Ee Beispill, wier den australesche Koalabier. Dee wier zanter den 90. Joren ëm 80 Prozent zeréckgaang. An de leschten 10 Joer wier och de Bestand vun zentralafrikanesche Bësch-Elefanten geschrumpft, dat ëm 100.000 Déieren. Ma och virun eiser Dier géifen ëmmer méi d’Deieren a Gefor sinn, do zum Beispill d’Beien.



Aner Déierenaarten hätte sech dogéint nees erholl. Do nennt WWF zum Beispill de persesche Leopard, oder och nach d'Mieresschildkröt.