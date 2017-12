An der Tierkei goufe 54 Mataarbechter vun enger Universitéit festgeholl. Géint 171 Akademiker loung ee Mandat d’Arrêt vir. De Männer a Fraen vun der Fatih Universitéit zu Istanbul, déi zougemaach gouf, gëtt virgehäit, de Putschversuch d’lescht Joer am Juli matgedroen ze hunn a Verbindungen zu Priedeger Gülen ze hunn. Zanter annerhallwem Joer hu ronn 150.000 Persounen an der Tierkei hire Job verluer, well si am Verdacht stinn, eng Roll bei der Tentative gespillt ze hunn. Iwwert 50.000 goufe festgeholl.