De Separatiste-Konflikt am Süde vun Thailand huet an de leschten 12 Méint 235 Mënscheliewe kascht.

© afp

Dës Zuel gouf e Mëttwoch vun enger ONG genannt, déi zanter Joren an der Regioun aktiv ass, déi vun malaysesche Rebellen ëmkämpft gëtt an net wäit ewech vun Touristen-Héichbuerge läit.

D’Zuel vun 235 Doudegen kléngt no vill, ass awer den déifste Stand zanter dem Nees-Opflamen vun den Ausernanersetzungen am Joer 2004. Iwwer 7.000 Affer, gëtt geschat, gouf et an de leschte 14 Joer.

Déi meescht Doudeg wieren zivil Affer, duerch Bommen-Attentater, déi et quasi all Woch gëtt. Derbäi komme Schéissereien tëscht de Rebellen an der thailännescher Arméi.