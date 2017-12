E Mëttwoch am Nomëtteg gouf et eng Explosioun an engem Supermarché zu St. Petersburg. 10 Persoune goufe blesséiert, eng dovunner méi uerg.

© afp

© afp

Dem russesche Parquet no, ass e selwer gebaute Sprengsaz an engem Supermarché zu St. Petersburg explodéiert. De Sprengsaz soll eng Kraaft vun 200 Gramm TNT gehat hunn a war mat déidlechen Objete gefëllt. Russesche Medien no, soll et an engem Safe am Supermarché zur Explosioun komm sinn.Déi staatlech Autoritéite gi fir de Moment net vun enger Terrorattack aus, dat mellt d'Agence Interfax. De Parquet enquetéiert wéinst Mord.Am Abrëll ware bei enger islamistescher Attack an enger Metro-Statioun zu St. Petersburg 15 Mënschen ëm d'Liewe komm.