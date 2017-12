An der Belsch ass e Kran op en Appartementshaus gefall, woubäi eng Persoun ëm d'Liewe komm ass an eng liewensgeféierlech blesséiert ginn ass.

Doudesaffer duerch Stierm (28.12.2017) An der Belsch ass e Kran op en Appartementshaus gefall, woubäi eng Persoun ëm d'Liewe komm ass an eng liewensgeféierlech blesséiert ginn ass.

Bei engem Stuerm asinn op d'mannst zwee Mënschen ëm d'Liewe komm.A Katalounien beim Mier ass e Mann vu sengem Balkon ewech geblose ginn. Virun der Küst vu Mallorca ass eng aner Persoun beim Surfen erdronk.De Stuerm Bruno huet eng Spëtzevitess vun 120 km/h erreecht, en huet ënner anerem Stroosseschëlder, Äscht a Chrëschtdekoratioune matgerappt.An 11 spuenesche Provënze gëlle Warnungen. Am Mëttelmier goufe Welle vun 10 Meter Héicht gemooss.Och an derhu se mat Stierm a Wieder ze kämpfen, zu Nieuport ass e Kran vun engem Chantier op en Appartementshaus gefall. Dobäi gouf d'Gebai schwéier beschiedegt, eng Persoun ass ëm d'Liewe komm, eng weider schwieft a Liewensgefor an zwou Persoune goufe blesséiert.Weider Detailer an Fotoen iwwer den Tëschefall an der Belsch fannt der op 5minutes.rtl.lu