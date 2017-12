Et goufe wéi et heescht Explosiounen bei enger Moschee a bei engem Medie-Gebai. Engem leschte Bilan no stierwe 40 Mënschen.

Et gëtt och eng sëlleche Blesséierter. D'Ziel vum Attentat war wéi et heescht e schiitesche Kulturzentrum.







An enger Noriicht iwwert de Noriichtentuyau Amaq huet Daesch erkläert, dräi Bommen gezünt ze hunn, ier sech ee Selbstmordattentäter an d’Luucht gesprengt huet.